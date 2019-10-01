Руководство Севавтодора заподозрили в желании озолотиться за госсчет

Такое задание дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщила его пресс-служба.

«Каждый чиновник должен понимать — работа в органах государственной власти или подведомственных учреждениях — это прежде всего служба. Любые попытки озолотиться за счет государства недопустимы и будут иметь тяжелые последствия. Сегодня поручил тщательно проверить все закупки Севавтодора», — отметил Михаил Развожаев, пообещав продолжить антикоррупционную кампанию в департаментах, управлениях и во всех подведомственных учреждениях.

Причиной заявления стало задержание двух руководящих сотрудников контрактного отдела Севавтодора при получении взятки от поставщика запчастей.