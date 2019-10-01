Реконструкцию нужно проводить под контролем экспертов

Итогом очередных общественных обсуждений концепции реконструкции улицы Большой Морской, состоявшихся 1 октября, стало решение о необходимости создать не только наблюдательный, но и экспертный совет.

О необходимости последнего заявил председатель Севастопольского союза архитекторов Сергей Комаров и был услышан авторами концепции и руководством города.

Очередные общественные обсуждения были организованы в режиме диалога, с участием всех заинтересованных сторон. Напомним, что часть поданных замечаний к этому времени уже была принята и учтена московскими проектантами архитектурного бюро Wowhaus. Например, решено полностью отказаться от идеи создания на Большой Морской велодорожек за счет исключения одной полосы движения для автотранспорта. Теперь же прозвучали новые предложения, например, о необходимости благоустройства уличного пространства у медицинской библиотеки, в которой, как оказалось, обслуживаются слабовидящие и другие категории инвалидов.

— У нас нет задачи реализовать концепцию любой ценой, есть задача сделать хорошо, но любое изменение в живом городе — это всегда компромисс, — прокомментировал итоги обсуждения врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

С учетом высказанных мнений, проектировщики снова обещали переосмыслить некоторые свои решения. Кстати, для них стало откровением высказывание реставратора Анатолия Пряшникова, который напомнил, что практически все здания на улице Большая Морская восстановлены на фундаментах 19 века, а не построены после войны.

По-прежнему полемичной остается тема создания островка отдыха у здания ЦКБ «Черноморец», а также вопрос проходимости военной техники по площади Лазарева во время военных парадов. На этот счет разработчики обещали проконсультироваться с военными.

Не найден ответ на вопрос о целесообразности организации движения по площади Ушакова по принципу турбокольца. Как оказалось, никто из присутствующих толком так и не понял, в чем его преимущества, и чтобы понять, решено изучить и проанализировать эту форму организации движения на кольце на улице Ген.Мельника.

Одной из самых острых тем обсуждения стал вопрос предстоящего ремонта фасадов и дворов, являющегося очень сложной по причине связанности с правами собственников. Однако фасады предполагается делать уже после благоустройства, не на «московские» деньги, а за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту.

Так или иначе, это дело будущего, сейчас же руководители города торопятся определиться с благоустройством, добавив его современной уличной мебелью, освещением и сухим фонтаном на площади Ушакова.

Через две недели состоится еще одно слушание, а ориентировочно в конце октября процесс должен подойти к финалу, который должен устроить всех. В ноябре начнутся работы, связанные с воплощением согласованного образа с последующим стартом строительных работ.

В ноябре улицу начнут готовить к ремонту инженерных сетей — электричество, связь, растяжки для троллейбусной контактной сети, которые уже не будут крепиться на фасады исторических зданий, как это сделано кое-где сейчас.

Как выяснилось, последнее касается только одной линии контактной сети — по внешней стороне кольца. Вторая линия, некогда обеспечивающая двустороннее движение троллейбусов по центру, будет безвозвратно ликвидирована. Таким образом об идее возврата движения в обе стороны по центральному городскому кольцу можно будет забыть навсегда.

После подготовительных работ, но также в ноябре, начнутся строительно-монтажные работы. Их окончание — 20 апреля 2020 года.