Очередной сюрприз осени: цветет магнолия

В Ботаническом саду им.Багрова Крымского федерального университета зацвели несколько видов и сортов листопадных магнолий, что нехарактерно для осени, сообщает пресс-служба вуза.

Обычно цветение магнолий в Крыму начинается весной.

«Осеннее цветение не совсем типично в нашей зоне для представителей этого рода. Но если складываются благоприятствующие погодные факторы, то растения дают повторные образования цветков. Конечно, это не такое массовое цветение, как весной, но, тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться сейчас на нашей экспозиции рядом с дворцом Воронцова», — сообщила директор Ботанического сада Анна Репецкая.

По ее словам, у многих древесных растений наблюдается повторное цветение, например, осенью часто цветет конский каштан и яблони.