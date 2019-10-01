Налоговая служба приглашает зайти

Жителей Севастополя приглашают посетить районные налоговые инспекции в День открытых дверей 25 октября для получения информации по начислению и уплате имущественных налогов, а также оценить доступность информации в системе оценки качества обслуживания налогоплательщиков.

На территории Севастополя в 2019 году физические лица уплачивают транспортный налог и налог на землю.

Поскольку кадастровая оценка объектов недвижимого имущества полностью не завершена, налог на недвижимое имущество пока не начисляется. Однако, если гражданин имеет недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, земельный участок) на территории других субъектов РФ — ему будет исчислен имущественный налог по объектам, расположенным за пределами Крыма и Севастополя.

Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам заказными письмами по адресам регистрации. Если уведомление не получено — необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Пользователи «Личного кабинета физического лица» получают документы в электронной форме, при этом на бумажном носителе, по почте, они не направляются.

Если данные, содержащиеся в налоговом уведомлении, содержат неточности или требуют дополнений, можно направить информацию для уточнения непосредственно из «Личного кабинета физического лица».

На главной странице сайта создана промо-страница «Налоговое уведомление-2019». Этот сервис служит точкой входа ко всем сервисам, связанным с уплатой имущественных налогов.

Напомним, что уплатить сумму налога, указанную в уведомлениях, необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.