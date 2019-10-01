Можно пожаловаться на медиков и медицину

С 1 октября в Севастополе начал работу медицинский «телефон доверия».

«С обращениями и жалобами по поводу качества оказания медицинской помощи, врачебной этики, записи на прием к врачу и другим вопросам можно звонить по номеру (8692) 41-77-01», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Сообщения на телефон доверия также можно будет оставлять анонимно.

По номеру 8-800-5-800-800 можно записаться на прием к врачу, получить консультации по льготному лекарственному обеспечению, высокотехнологичной медицинской помощи и другим вопросам.

Если звонить с городского телефона, вместо первой восьмерки нужно набирать ноль: 0-800-5-800-800.

Операторы контакт-центра работают без выходных с 8 до 17 часов, звонки и с городского, и с мобильного телефона бесплатны.