К переходу на цифровое телевидение готовы на 97 процентов

Жители 20 сел Севастополя, где нет возможности принимать цифровой телесигнал, смогут купить и установить спутниковые антенны по льготной цене.

Переход на вещание общедоступных телеканалов в цифровом формате в России завершается 14 октября. Вещание в аналоговом формате будет прекращено: на экране появится заставка-баннер, информирующая о необходимости переключения на цифровой сигнал.

Напомним, если у вас древний телевизор (до 2013 года выпуска) и вы принимаете телесигнал на эфирную антенну (не пользуетесь кабельным телевидением), то придется купить к нему цифровую приставку. Если у вас несколько телевизоров, чтобы смотреть на каждом телеприемнике разные программы, приставки необходимо приобрести к каждому.

Малоимущим жителям Севастополя компенсируют приобретение цифровых приставок. Их стоимость — от 900 рублей. Компенсация положена тем, чей доход не превышает два прожиточных минимума на душу (в настоящий момент прожиточный минимум равен 11538 рублей).

По информации центра социального обслуживания, на конец сентября за приобретенные цифровые приставки было выплачено 286,5 тысячи рублей — за компенсацией обратились 185 севастопольцев.

«Севастополь готов к приему цифрового телевидения на 97%. Была проведена колоссальная работа, заменены старые ретрансляторы, установлены дополнительные объекты вещания, а ряд объектов вещания был модернизирован, в селах, где раньше вообще не было никакого сигнала, сейчас есть цифровой сигнал», — рассказала начальник управления информатизации и связи Анастасия Ромась.

За период реализации федерального проекта по внедрению цифрового телевидения ФГУП «РТРС» было построено четыре точки вещания: в с.Широкое, Балаклаве, Инкермане, Фруктовое – Верхнесадовое. Теперь на территории города их шесть, в том числе две телевышки на пр.Победы и на мысе Сарыч.

Но в Севастополе есть населенные пункты, расположенные вне зоны охвата цифровым вещанием. Это села Вишневое, Гончарное, Дальнее, Золотая балка (1-е отделение), Золотая балка (3-е отделение), Камышлы, Колхозное, Морозовка, Оборонное, Первомайское, Резервное, Родное, Сахарная Головка, Терновка, Тыловое, Флотское, Фруктовое, Хмельницкое, Черноречье, Штурмовое.

Если в селе есть даже незначительные мертвые зоны для телесигнала — один или два домовладения не попадающих в зону вещания, то такие поселения полностью включены в список мест, не покрытых сигналом цифрового телевидения.

«Проживающих вне зоны цифрового телевидения не оставили без внимания, о них позаботились, — рассказывает А.Ромась. — Есть распоряжение президента России, которым предусмотрено обеспечение граждан, оставшихся вне зоны цифрового телевидения, льготным комплектом спутникового телевидения».

У них есть возможность приобрести спутниковую антенну по льготной цене — 4500 рублей и заплатить две тысячи рублей за ее установку. Это значительно дешевле, чем предлагается на рынке. С помощью спутниковой антенны можно будет бесплатно смотреть 20 федеральных каналов (два мультиплекса), которые официально утверждены законодательством и транслируются в цифре.

«Мы точно знаем, что у нас вне зоны покрытия находится 3871 домохозяйство, — дополнила своего начальника сотрудник управления информатизации и связи Валентина Михайлова. — Все проблемные домохозяйства мы обошли и с каждым жителем поговорили персонально. Рассказали, что существует возможность получения сигнала с помощью спутниковой антенны. На данный момент заявки на установку спутниковых комплектов только собираются».

Больше всего населенных пунктов, не охваченных цифрой, расположено в Балаклавском муниципальном округе. «Севастопольская газета» связалась с его главой Евгением Бабошкиным по телефону и попросила прокомментировать готовность к приему цифрового сигнала.

«Все жители об отключении 14 октября аналогового телевидения оповещены. Проблем после отключения, на мой взгляд, не должно быть. Я не специалист, но технические эксперты мне объяснили, что проблема не в том, что нет цифрового сигнала, а в приобретении и настройке цифровых приставок. Будет приставка — будет и телевидение. Во всяком случае, на данный момент к нам жалоб не поступало. Будут жалобы — будем реагировать», — говорит глава муниципалитета.

Справка

За компенсацией на приобретение цифровых приставок и спутниковых антенн необходимо обращаться в ГКУ «Севастопольский комплексный центр социального обслуживания» по ул.Хрусталева, 27. Телефон для связи: 55-30-08.