Госсовет Крыма согласовал назначение главы Совета министров

Как передает корр. ТАСС из зала заседаний, за его кандидатуру проголосовали все 67 депутатов, принявших участие в голосовании.

Ранее должности главы Крыма и председателя Совета министров республики совмещал Сергей Аксенов. Накануне он внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что введение должности премьер-министра снимет часть нагрузки с главы Крыма С.Аксенова, и он сможет больше внимания уделять решению стратегических вопросов.

«Очень большой объем исполнительной номенклатурной работы, который должно взять на себя правительство, и новый председатель правительства должен эту работу аккумулировать. В этой работе должна быть выстроена вся исполнительная вертикаль, начиная от сельских поселений, председатели администраций которых будут назначены в ближайшее время», — сказал В.Константинов.

Он напомнил, что Крым по-прежнему находится под западными санкциями, и международное сотрудничество — одно из направлений, по которым предстоит продолжить работу главе республики до тех пор, «пока не будет Крым признан всеми».

Также, отметил спикер, на руководителя региона ложатся задачи по взаимодействию с федеральными органами власти и ведомствами, работа с другими регионами. За ним остаются задачи по координации всей работы правительства, в том числе по стратегическим направлениям.

«Поэтому разделение этих должностей — очень важный элемент, и мне кажется, крымская власть в глазах избирателей и всей Российской Федерации станет более эффективной», — добавил в.Константинов.

Ю.Гоцанюк занимает должность заместителя председателя Совета министров с 2016 года. Ранее работал агрономом, главным агрономом в сельхозхозяйствах Первомайского района Крыма, руководителем сельхозкооператива, был председателем райсовета и главой районной администрации Нижнегорского, а затем Первомайского районов.

Об изменениях в структуре власти в Крыму

В соответствии с региональным законодательством, Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания С.Аксенова на пост главы Крыма. Новый состав Совмина, как заявлял тогда С.Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.