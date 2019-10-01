Директор Севморпорта обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Из транспортной прокуратуры в Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУПС «Севастопольский морской порт», обвиняемого в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и в злостном неисполнении решения суда.

Согласно обвинительному заключению обвиняемый, выполняя в период инкриминируемых деяний функции генерального директора ГУПС «СМП», из личной заинтересованности заключил мировое соглашение с предприятием, которое по решению арбитражного суда является должником порта, на общую сумму свыше 700 тысяч рублей по договору о перевалке грузов. Кроме того, предприятие обязано возместить порту транспортные и судебные расходы, а также расходы по проживанию работников на сумму 250 тысяч рублей. По условиям мирового соглашения порт отказывается от взыскания основного долга, а предприятие лишь оплачивает порту расходы в размере 250 тысяч рублей. При этом обвиняемый достоверно знал, что порт является стабильно-убыточным предприятием, имеющим постоянные задержки по выплате работникам зарплаты и по погашению иных обязательств.

Также экс-директору вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а именно, заключение с другим обществом договора купли-продажи морского буксира по результатам аукциона по цене, заниженной на 10 миллионов рублей.

При проведении аукциона обвиняемый под надуманными предлогами отстранил от участия в торгах других участников аукциона и грубо нарушил процедуру проведения электронных торгов.

Кроме того, по решению Ленинского районного суда от 2017 года Севморпорт был обязан устранить нарушения в области транспортной безопасности на своих причалах, установив видеонаблюдение, наладив связь и обустроив пункты транспортной безопасности. Экспертиза финансовой деятельности порта установила, что какие-либо мероприятия по исполнению решения суда директором Севморпорта до настоящего времени не предпринимались.

Пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя отмечает, что злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ) предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до 10 лет.