Земельными и имущественными отношениями займется чиновник из Росимущества

— До пятницы он руководил подразделением Росимущества в Севастополе, пришел к нам с федеральной службы. Он человек опытный и владеет всеми необходимыми компетенциями, чтобы заниматься вопросами имущества, — представил М.Левашова врио губернатора Михаил Развожаев.

Справка

Левашов Максим Андреевич родился 28 января 1986 года в городе Санкт-Петербурге. Образование высшее, в 2009 году окончил юридический факультет Института государственного управления, права и инновационных технологий.

С августа 2007 года по сентябрь 2019 года работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его территориальных органах, занимал различные должности, в том числе заместителя начальника отдела защиты прав собственности территориального управления Рос­имущества в городе Москве, заместителя начальника отдела организации деятельности территориальных органов Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности Росимущества, заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в городе Москве.

В связи с образованием в январе 2019 года Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и Севастополе переведен на должность заместителя руководителя.

Является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.

Женат, воспитывает двоих детей.