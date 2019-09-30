Займется финансами и потребительским рынком

По словам А.Парикина, он принял решение из желания «внести какой-то вклад, быть чем-то полезным в работе на благо Севастополя и его людей». На вопрос, заметил ли он уже какие-либо отличия от иных регионов, А.Парикин сказал, что видит очевидную сложность в наличии санкций.

— По финансам мне все понятно, сейчас у нас идет подготовка бюджета. Все идет планово, поэтому здесь никакой торопливости не должно быть. По потребительскому рынку будем подходит системно. Не должно быть никаких вопросов, которые возникали до сего момента, — сказал назначенец.

Справка

Алексей Николаевич Парикин родился 3 декабря 1978 года в г.Макарьев Костромской области. Образование высшее, в 2007 году окончил Тульский государственный университет.

С октября 2014 года работал в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. С февраля 2019 года — на руководящих должностях в исполкоме ОНФ.