В доступной форме рассказали о финансах и банковской системе страны

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 28 сентября открыл свои двери всем желающим. Мероприятие проходило по всей стране в четвертый раз. День открытых дверей в Отделении Севастополь посетили больше 200 человек.

«День открытых дверей Центрального банка проводится, в-первую очередь для того, чтобы продемонстрировать нашу максимальную открытость, и в простой и доступной форме рассказать о том, как работает финансовая и банковская система страны. В этот день любой желающий может задать вопрос специалисту главного банка страны — и получить ответ из первых уст. В конечном итоге, мы рассчитываем с помощью таких ежегодных мероприятий повышать уровень финансовой грамотности наших гостей», — подчеркнул и.о. управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

Уникальность мероприятия этого года в том, что гости смогли увидеть образцы банковских билетов из собрания Музейно-экспозиционного фонда Центрального банка. На исторической экскурсии «250 лет российским бумажным деньгам: из прошлого в будущее» посетители пошагово изучили историю возникновения и эволюции российских бумажных денег, и узнали, что некоторые купюры имеют не только нумизматическую ценность, но и являются символами той или иной эпохи.

В фотозоне можно было сфотографироваться с полутораметровой ассигнацией номиналом 500 рублей. Она считается одной из самых красивых денежных купюр в отечественной истории. Банковские специалисты рассказали, как отличить подлинную купюру от поддельной, о технологиях защиты от кибермошенников, что происходит с ветхими деньгами, как планировать семейный бюджет и какими финансовыми услугами можно воспользоваться в той или иной ситуации, сообщила пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России.