В Ботаническом саду КФУ зацвела яблоня

Обычно яблони в Крыму цветут в апреле, а это дерево уже не первый год цветет осенью.

«Цветение осенью может быть связано с тем, что весной было жарко, и не все цветочные почки, которые были заложены, открылись тогда. Есть еще вариант, что у растения остался запас питательных веществ, который был накоплен ранее и не может быть израсходован другим способом. Яблоня вышла в цветение, чтобы скинуть этот запас», — прокомментировала инженер 1-й категории Ботанического сада Таврической академии КФУ им.Вернадского Анна Томилко.

Ботаники считают, что у этой яблони такой естественный цикл цветения.

«Она для нас очень интересна в декоративном плане: она дает мелкие плоды и красиво цветет», — добавила А.Томилко.

Сейчас в ботсаду университета цветет коллекция многолетних астр, канны, циннии, продолжают цвести розы, а также начинается цветение хризантем.