Узнал о назначении накануне

Александр Кулагин получил приглашение от врио губерантора Михаила Развожаева войти в состав правительства города в качестве заместителя только накануне вечером. Определенная ему сфера — медицина и социальное обеспечение — была для него неожиданной.

— В первую очередь, я объеду все больницы Севастополя для того, чтобы увидеть их состояние. Очень много приходит жалоб, состояние нашей медицинской отрасли требует проверки, — сказал А.Кулагин.

Он добавил, что сегодня ночью ему в срочном порядке пришлось изучать заключение контрольно-счетной палаты, в котором обозначено много проблем в определенных ему направлениях, на которые нужно найти ответы.

А.Кулагин пообещал, что особое внимание уделит социальной сфере, особенно в свете предстоящего 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Дабы не повторилась неблаговидная ситуация с ветеранами, которая уже имела место в этом году.

Справка

Кулагин Александр Андреевич родился 3 февраля 1971 года в Севастополе. Образование высшее, в 1990 году окончил Одесское мореходное училище МРХ СССР, (диплом с отличием), в 2000 году — Севастопольский государственный технический университет, в 2014 — Аспирантуру Национальной Академии статистики, учета, аудита; в 2018 г. — Магистратуру Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (магистр юриспруденции).

В 1989-1995 гг.— работал в СГП «Атлантика», в 1995-2001 гг. — замещал руководящие должности в коммерческих предприятиях Севастополя, в 2001-2014 гг. — директор аудиторской фирмы «Эксперт Аналитик Центр»; с 2005 по н.в. — старший преподаватель кафедры «Учет и аудит» СевГУ.

С 2014 по 2019 гг. — заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя первого созыва.

Женат, трое детей.