Салон «Новое время» собрал изобретателей из 28 стран

Юбилейный XV Международный салон изобретений и инноваций «Новое время», состоявшийся с 26 по 28 сентября в Севастополе, собрал изобретателей из 28 стран мира и 20 регионов России.

Это выставочное мероприятие научно-инновационной направленности проходит в Севастополе с 2005 года и рассчитано на вовлечение молодежи в изобретательство. Поэтому наряду с уже зарекомендовавшими себя учеными в салоне принимают участие совсем юные интеллектуалы — учащиеся МАН, станции юных техников.

В рамках участия в салоне изобретатели получили дипломы от аналитического отдела Федеральной службы интеллектуальной собственности за различного рода разработки. Каждой из представленных работ дана оценка специалистов, а некоторые даже получили шанс на внедрение.

Нагревает и охлаждает воду в 100 раз дешевле аналогов

Как обычно, самой интересной и зрелищной оказалась выставочная часть салона. Среди тех, кто сразу привлек внимание посетителей и журналистов, — традиционные участники форума из Тайваня.

На этот раз изобретатели из Тайваня привезли полупроводниковое устройство для нагревания и охлаждения воды в промышленных и бытовых целях. Использование совсем небольшого по размеру устройства обеспечивает экономию электричества в 100 (!) раз.

— Мы придумали это устройство потому, что на Тайване зимой очень холодно, а в озерах нужна теплая вода, чтобы обеспечивать процесс рыборазведения. Но для нагревания воды традиционным способом тратится слишком много электричества, что приводит к удорожанию продукции. Поэтому мы придумали устройство, которое позволяет экономить в 100 раз. Весь секрет в том, что устройство имеет полупроводниковую природу, — рассказали представители Тайваньского университета, где и было разработано данное устройство. По их словам, прибор можно использовать на бытовом уровне, в частности, для получения горячей или холодной воды.

Интересно, что стоимость представленной модели составляет примерно две тысячи рублей, правда, приобрести её можно пока только на Тайване.

Военные тоже изобретают

Среди наиболее зрелищных экспонатов салона — диагностический имитационный стенд для изучения взлета и посадки беспилотных летательных аппаратов. Это разработка научно-исследовательской лаборатории Черноморского высшего военно-морского училища им.Нахимова.

Как объяснил «Севастопольской газете» один из авторов изобретения младший научный сотрудник лаборатории Владимир Смирнов, это 3D модель динамического стенда для испытания беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки.

— Мы моделируем с помощью этой платформы различные условия морской качки, поскольку испытания на реальных боевых кораблях слишком затратны. Система сначала анализирует углы отклонения платформы, а после принимает решения для осуществления посадки. — рассказал В.Смирнов. По его словам, идея уже используется одной из фирм в Санкт-Петербурге, в настоящее время с участием питерских ученых проводится совместная работа по развитию систем посадки беспилотных летательных аппаратов на корабельную палубу, и часть научных работ выполняется силами ученых ЧВММУ.

Высокий и умный дом

Макет башни Бурдж Халифа в паре с макетом ветроэлектростанции будущего — первое, что привлекает внимание у этого демонстрационного стола. Причем ветроэлектростанция выше самого высокого в мире здания. Неужели такое возможно?

Как сообщил представитель АО «Energy 2020» Артем Леонов, возможно, когда речь идет о проекте Дениса Тяглина.

— Перед нами макет ветроэлектростанции, которая внедряется в дом, полностью обеспечивая его потребности в электроэнергии. Ветроэлектростанция устанавливается на специальной платформе, менее затратной, чем того требуют традиционные ветряки. К тому же для работы ветроэлектростанции достаточно силы ветра 3 метра в секунду, — рассказал А.Леонов. добавив, что данная технология попала в ТОП-300 самых перспективных изобретений России в 2019 году.

По его словам, АО «Energy 2020» образовано как раз для реализации этого дерзкого проекта. Теперь дело за инвестициями, в поисках которых макет отправляют в Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку именно эта страна выразила заинтересованность в изобретении Д.Тяглина.

Наш ответ американской бабочке

Свою работу на тему борьбы со зловредной белой американской бабочкой (медведка белая) в рамках салона представила учащаяся Севастопольского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Настя Антонова.

На демонстрационном столе представлены образцы вытяжек айланта, туи, скумпии и полыни. В лабораторных условиях растворами, приготовленными на основе этих вытяжек, обрабатывали листья шелковицы и помещали на них гусениц вредителя. Так вот, оказалось, что после такой обработки половина листьев становятся для гусениц не съедобными.

Еще один проведенный А.Антоновой эксперимент связан с использованием богомола крымского. Это насекомое оказалось большим любителем все тех же гусениц и, значит, может быть использовано в качестве биологического оружия для борьбы с белой американской бабочкой.

На земле и в космосе

«Мое устройство имеет два назначения — наземное и космическое, но оба они связаны с обработкой искусственного мрамора с помощью специального фрезерного узла моего прибора», — так начал рассказ о своем изобретении учащийся Севастопольского отделения МАН Даниил Козырицкий.

С помощью фрезерного узла данного прибора можно создавать разноцветные узоры в искусственном мраморе и запекать их посредством лазера. Получаются блоки, схожие по своим прочностным свойствам с натуральным мрамором.

По словам изобретателя, второй способ применения связан с лунным реголитом, который тоже можно спекать с помощью лазера в блоки. Реголитовые блоки потом можно будет обработать фрезерным узлом устройства и покрыть защитной пленкой с нанесением особых меток, которые, в свою очередь, помогут при последующей автоматизированной сборке.