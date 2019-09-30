У Развожаева закончился переходный период

На формирование собственной команды врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву понадобилось больше времени, чем он предполагал при назначении 11 июля. В месяц уложиться не удалось.

О новых назначениях в правительстве города он заявил 30 сентября, сообщив, что этим шагом завершается переходный период его руководства городом и начинается полноценная работа на благо города.

— Была достаточно непростая история найти профессиональных людей, которые бы соответствовали моим ожиданиям, как руководителя. Потому что нужна новая динамика, которую я буду требовать от людей, которых я пригласил в свою команду. Конечно, определенные кадровые изменения до конца года, наверное, еще возникнут, но это будут точечные решения, — пояснил журналистам М.Развожаев.

Он также добавил, что на его взгляд, в результате получилась сбалансированная команда, готовая приступить к решению задач, стоящих перед городом. Интересно, что большинство новых назначенцев в правительстве Севастополя являются коллегами М.Развожаева по работе в Общероссийском народном фронте или в Министерстве по делам Северного Кавказа.

Переходя к персоналиям врио губернатора подчеркнул, что для него очень важно, что на его предложение согласился Денис Солодовников, назначенный и.о.заместителя губернатора Севастополя. М.Развожаев намерен в самое ближайшее время внести его кандидатуру в заксобрание на должность первого заместителя главы города.

По мнению градоначальника, ему удалось найти людей, которые смогут дать другую динамику развитию социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и спорта. На этот раз он говорил об Ольге Тимофеевой, которая, по словам М.Развожаева, будучи сенатором, приобрела большой опыт коммуникации по направлениям, которые теперь будет курировать в качестве заместителя губернатора.

Еще одного своего нового зама — Александра Кулагина — врио губернатора охарактеризовал, как «имеющего большой опыт в наиболее чувствительных вопросах жизни города и способного посмотреть новым взглядом на вопросы здравоохранения, с совмещением человеческого подхода».

М.Развожаев также представил своего зама по работе со всеми подразделениями Светлану Пирогову, с ней он работал еще в Красноярском крае, в Министерстве по делам Северного Кавказа и в ОНФ.

— Это человек, в котором я совершенно уверен и который точно сможет организовать взаимодействие структурных подразделений, — сказал М.Развожаев.

Другой новый зам Алексей Парикин будет заведовать финансовыми вопросами, формированием бюджета и развитием потребительского рынка.

— Прежде всего перед ним стоит задача повышения прозрачности происходящего в торговле, чтобы не было серых зон, недосказанности и недопонимания, — пояснил М.Развожаев, добавив, что в определении каждого из новоназначенных чиновников он принимал непосредственное участие.