Развожаев определился со своим правительством

Врио губернатора Севастополя 30 сентября представил команду, с которой собирается работать как минимум год — до сентябрьских выборов в 2020 году.

Заместителей губернатора будет семь, как и было. Из старых замов, доставшихся Михаилу Развожаеву от предыдущего губернатора, в правительстве города остался Владимир Базаров (курировал городское хозяйство) и Мария Литовко (отвечала за экономическое развитие).

Из новых, но известных в городе персон, в вице-губернаторы предложены Александр Кулагин — бывший вице-спикер заксобрания и экс-сенатор Ольга Тимофеева.

Совершенно новые лица — заместители губернатора Алексей Парикин, Светлана Пирогова и Денис Солодовников.

Из директоров департаментов останутся на своих должностях Станислав Борисенко (Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, он пережил уже двух губернаторов), Андрей Демидов (Департамент аппарата Губернатора и Правительства), Александр Моложавенко (Департамент архитектуры и градостроительства), Дмиртий Чумаков (Департамент сельского хозяйства), Сергей Шеховцов (Департамент здравоохранения), Владимир Штоп (Департамент финансов).

«Удмуртскую команду» руководителей заменят в департаментах образования, капитального строительства, земельных отношений, транспорта, городского хозяйства, экономического развития, территориального развития, общественной безопасности. Причем врио губернатора пока определился не по всем персоналиям.

Департамент образования и науки возглавит Елена Богомолова, Департамент капитального строительства — Илларион Гапицонов, ДИЗО — Максим Левашов, Департамент общественных коммуникаций — Анастасия Солопеко.

В пяти оставшихся — на должности руководителей пока объявлены вакансии. Обязанности по руководству этих департаментов возложены на бывших заместителей директоров.