Обещает найти способ повысить зарплаты педагогам

Ольга Тимофеева, назначенная 30 сентября на должность и.о.заместителя губернатора Севастополя, считает, что теперь получила прекрасную возможность найти механизмы решения ранее поднятых ею вопросов.

Самым первым из них станет повышение заработной платы педагогическим работникам — учителям и воспитателям, а также другим работникам бюджетной сферы.

— Мы имели возможность определить составляющие этой проблемы, теперь наша задача — сформировать механизм и выстроить систему так, чтобы таких шатаний не было. Я считаю, что майские указы должны исполняться, и наша задача эти механизмы выработать, отработать и даже транслировать на федеральный уровень, — сказала О.Тимофеева.

Помимо вопросов образования, О.Тимофеева будет курировать вопросы культуры и спорта.

«Культурный» вице-губернатор должен заниматься и вопросами туризма, но эту тему на представлении нового состава правительства не поднимали.

Справка

Тимофеева Ольга Леонидовна родилась 28 апреля 1967 года в г.Горьком (Нижний Новгород). Образование высшее, в 1990 году окончила с отличием Севастопольский приборостроительный институт по специальности «Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации».

С августа 1990 года по октябрь 2014 года замещала должности инженера, ассистента, старшего преподавателя кафедры информационных систем Севастопольского национального технического университета.

С 2006 года по 2010 год — депутат Ленинского районного в г.Севастополе Совета.

С октября 2014 года по сентябрь 2019 года — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.