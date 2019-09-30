Электронный СНИЛС приравняли к бумажному

«Замена ламинированной карточки на бумажные и электронные уведомления произведена для удобства использования СНИЛС: электронный документ можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте, его невозможно потерять или испортить», — сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

По новым правилам, информация о СНИЛСе будет предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в СНИЛС: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете застрахованного лица.

Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, но в случае утраты не восстанавливаются. Взамен них выдадут документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета.