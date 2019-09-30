Департамент капстроительства возглавил бывший застройщик из Керчи

В канве новых назначений в правительстве Севастополя от 30 сентября на должность и.о.директора Департамента капитального строительства назначен бывший застройщик из Керчи Илларион Гапицонов.

Представляя его в ходе аппаратного совещания, врио губернатора города М.Развожаев назвал его человеком, пришедшим из бизнеса. Прежде И.Гапицонов возглавлял строительную компанию.

— Сейчас он передал строительную компанию и никакого отношения к ней не имеет. С этим условием он и назначен исполнять обязанности руководителя одного из ключевых ведомств города. Мы рассчитываем, что этот департамент получит с его приходом новый импульс в своей работе, — так представил новоназначенного директора М.Развожаев.

Справка

Илларион Юрьевич Гапицонов родился 16 сентября 1981 года в Керчи. Образование высшее, в 2008 году окончил Академию государственного управления; в 2010 году — Одесскую национальную юридическую академию; в 2013 году — Харьковскую академию городского хозяйства.

2006-2016 гг. — замещал должность коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью «Керчьстрой». С 2011-го по 2018 год — директор, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Аудит». С 2014-го по 2019 год — генеральный директор, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Новострой»

Женат, воспитывает троих детей.