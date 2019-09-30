Денис Солодовников приехал работать в реальном секторе

— Когда губернатор сделал мне такое предложение, я даже долго не думал, для меня это честь работать в городе Севастополе. Работа очень интересная, важная, и я сразу согласился. Потому что особый субъект, город федерального значения и большое количество проблем, которое здесь нужно решить. Это место приложения усилий, думаю, что я с этой задачей справлюсь, — сказал он.

В своем комментарии СМИ Д.Солодовников отметил, что его основной задачей станет работа с Федеральной целевой программой по развитию Севастополя в части капитального строительства, а также архитектуры и градостроительства. Он также намерен заняться вопросами генплана, транспорта и освоения средств.

На вопрос, когда ждать промежуточные результаты, Д.Солодовников ответил, что к середине октября уже будет о чем доложить.

Ровно год назад Д.Солодовников в должности заместителя руководителя Росимущества приезжал на встречу с губернатором Дмитрием Овсянниковым для представления созданного Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Крым и Севастополю.

Справка

Денис Анатольевич Солодовников родился 26 мая 1973 года в г.Люберцы Московской области. Образование высшее. В 2003 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция».

С 1993-го по 2018 год работал на руководящих должностях в крупных российских компаниях в оборонной промышленности, в сферах финансов и рынка ценных бумаг, управления недвижимостью, связи и информационных технологий.

27 декабря 2018 года назначен заместителем министра науки и высшего образования, где отвечал за создание и развитие цифровых платформ и курировал деятельность ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» Минобрнауки России.