Подлодка «Колпино» выполнила погружение на 240 метров

В соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил глубоководное погружение в морском полигоне в акватории Черного моря.

В рамках проведения корабельного учения экипаж подлодки отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения более 240 метров, проверил работу всех систем и механизмов, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Учение подводной лодки обеспечивал малый противолодочный корабль «Касимов» и спасательное буксирное судно «СБС-739», сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.