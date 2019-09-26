Глубоководный выпуск в Ласпи поврежден

Вместо 250-метровой трубы в бухте используется водовыпуск длинной 127 м, да и тот дырявый.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора провела проверку по информации СМИ о нарушениях требований законодательства при сбросе сточных вод в акваторию Черного моря в районе урочища Ласпи.

Установлено, что сброс очищенных сточных вод осуществляется с канализационных очистных сооружений №7 «Ласпи» водоканала из поврежденного глубоководного выпуска и на расстоянии вдвое меньшем, чем определено разрешительной документацией. ГУП «Водоканал» использует водовыпуск длинной 127 м вместо 250-метрового.

Водолазы ФГКУ «Спецотряд Главного управления МЧС России по городу Севастополю» выявили нарушение целостности стенки трубопровода: трещину размером 30 на 4 см.

В пробах морской воды, взятых у уреза воды в районе расположения глубоководного выпуска, установлено превышение концентрации загрязняющих веществ — АПАВ в 5,3 раза.

Для устранения допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла директору ГУП «Водоканал» представление, сообщил старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.