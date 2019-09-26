Две «Кометы» построят в Феодосии

Строительство двух скоростных судов на подводных крыльях типа «Комета» планируется на заводе «Море» в Феодосии. Заказ планируется выполнить до середины 2021 года.

Об этом ТАСС сообщили в Министерстве промышленной политики Республики Крым.

Первая «Комета 120М», построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Сообщалось, что планируется построить еще четыре судна для Крыма.

«На заводе «Море» в Феодосии ведется подготовка производства для достройки двух судов с планируемой сдачей заказчику в середине 2021 года», — сообщила замминистра промышленной политики РК Елена Элекчян.

По ее информации, также планируется задействовать в создании «Комет» мощности судоремонтного завода «Южный Севастополь». На этом предприятии подтвердили участие в проекте.

Завод «Море» расположен в Феодосии, основная продукция — суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа «Зубр». Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро.