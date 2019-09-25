Здание Панорамы отреставрируют к концу 2020 года

«Включили в нацпроект реставрацию здания Панорамы. Должны завершить, я предполагаю, к концу 2020 года», — сказал Н.Мусиенко.

Он добавил, что окончательное понимание того, в каком объеме выделено финансирование, музей получит в конце года, когда будут утверждать бюджет на следующий год.

Н.Мусиенко отметил, что в 2020 году также планируется завершить первую очередь работ на Историческом бульваре — аллее, ведущей от центрального городского кольца к Панораме. Руководство музея надеется, что в следующем году начнется и вторая очередь, а также музеефикация найденных археологами остатков Четвертого бастиона.

Реконструкцию Исторического бульвара, начатую год назад, должны были закончить к ноябрю 2020 года. Но из-за проблем с подрядчиком эта дата отодвинута на неопределенный срок.