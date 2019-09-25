В заксобрании образованы пять политических объединений

Депутаты Законодательного собрания второго созыва в Севастополе представляют шесть политических партий, но фракций в местном парламенте образовано только пять.

Председатель заксобрания Владимир Немцев на заседании 24 сентября проинформировал собравшихся, что в городском парламенте образованы следующие депутатские объединения, фракции политических партий: «Единая Россия», ее руководителем стала Татьяна Лобач; «Либерально-демократическая партия России», руководитель Илья Журавлев; фракцию «КПРФ» возглавил Роман Кияшко, а «Справедливой России» — Евгений Дубовик; руководителем фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» стала Елена Глотова.

Вячеслав Горелов, который шел на выборы 2019 года самовыдвиженцем, является единственным в севастопольском заксобрании представителем партии «Зеленые».