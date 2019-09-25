Центральный банк учит кассиров работать с наличкой

Севастопольские кассиры торговых центров и сервисных точек дистанционно осваивают интерактивные курсы Центрального банка РФ «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Большой интерес вызывают признаки подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Почему внимание именно к этим купюрам? Статистика ЦБ показывает рост количества подделок по указанным номиналам. Например, банкнота 2000 рублей была введена в обращение в октябре 2017 года, а уже во втором квартале 2018 года в стране были выявлены и изъяты из обращения 16 поддельных купюр, в третьем квартале их было уже 95 штук, а в 4-м квартале — 273.

«Чаще всего с подделками сталкивается именно торговый сектор, и его сотрудникам необходимо знать способы защиты и контроля подлинности денежных знаков. Обучение повысит уровень знаний кассиров о ключевых защитных признаках денежных знаков Банка России и снизит риск попадания через торговые сети в наличное денежное обращение неплатежеспособных и поддельных банкнот», — отметил и.о. управляющего Отделением Севастополь Центрального банка РФ Юрий Соломенник.

По данным мегарегулятора, в Севастополе с начала 2019 года с признаками подделки было выявлено три двухтысячные купюры, 13 — пятитысячных банкнот, две тысячные и одна пятисотрублевая купюра.

Учиться распознавать фальшивые банкноты кассиры будут несколько месяцев бесплатно, в любое удобное для них время, после чего — пройдут тестирование и получат именной сертификат.

Как выявить поддельные банкноты

Микроперфорация — изображение номинала банкноты видимое на просвет — состоит из множества микроотверстий. На поддельных банкнотах эти отверстия шероховаты на ощупь либо отсутствуют совсем. На подлинной банкноте отверстия идеально круглые и ровные.

Защитная нить — при рассмотрении банкнот на просвет выглядит сплошной темной полосой. Это непрозрачная или полупрозрачная полоса, проходящая вертикально по всей банкноте. Обычно нить располагается внутри структуры бумаги и может выходить на поверхность банкноты. На поддельных банкнотах она может быть имитирована либо прошивкой сквозь горизонтальные надрезы в бумаге, либо наклеена на поверхность бумаги фольгой.

Водяной знак должен быть не только виден на просвет, но и иметь более светлые и темные участки. На подлинных банкнотах надпись «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением будут рельефными. На поддельных банкнотах они зачастую отсутствуют.

Скрытые радужные полосы расположены на лицевой стороне банкноты, и при покачивании ее от себя к себе полосы становятся многоцветными (радужными). На поддельных купюрах таких полос нет или они не ярко выражены.