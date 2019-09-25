Суд продлил сроки сбора доказательств о правах Крыма и Украины на скифское золото

В середине июля суд попросил представителей крымских музеев и украинской стороны предоставить в течение двух месяцев доказательства, чтобы определить, «у кого более веские права». Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019 — начале 2020 года.

«Сейчас мы работаем с адвокатами — нам время для подачи документов немного продлили до конца октября. Не хватает пока им доказательств, хотят еще аргументов — представляем и мы, и украинская сторона», — сказала Т.Умрихина.