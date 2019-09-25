Ремонт рентгенкабинета в травмпункте Первой горбольницы обещают завершить

Затянувшийся ремонт в рентгенкабинете травмпункта Первой городской больницы, расположенном в цокольном этаже 7-этажного корпуса, обслуживающем весь город и окрестные села, обещают наконец-то завершить. Работы начались еще 17 июля и до сих пор не закончены.

— Пришли рабочие, ободрали стены, после чего все бросили. С тех пор все стоит закрытым. Строители почти не наблюдаются, — сообщила «Севастопольской газете» рентгенлаборант Людмила Ванина.

На время ремонта рентген-аппарат переместили на первый этаж, куда теперь по лестницам вынуждены добираться больные — пожилые люди и пациенты с переломами ног...

— Где эти строители? Сколько раз пытались обратиться к их начальству. Один раз пожаловались — пришли, два часа поковырялись и снова исчезли, — рассказала лаборант.

Этот вопрос газета адресовала главному врачу Первой горбольницы им.Пирогова Владимиру Кузнецову.

По его словам, данный подрядчик был определен в результате проведенных тендерных процедур, а в случае смены подрядчика процесс затянется еще, как минимум, на полгода.

— Я думаю, вопрос о сроках окончания работ лучше задать самим строителям, — сказал В.Кузнецов, добавив, что, по его информации, ремонтные работы сейчас находятся в завершающей стадии, и, в зависимости от исполнителей заказа, начнется монтаж оборудования, которое уже есть.

— Мы готовы его монтировать, как только будут закончены строительные работы, — пояснил главврач, обозначив срок ввода в строй кабинета — середину октября.

Еще раньше он объяснил журналистам, что в рамках модернизации больницы получены аппараты УЗИ, рентген-аппарат на два рабочих места в травмпункт, а также оснащение противошоковой палаты.