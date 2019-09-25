Коммунисты не хотят примиряться с белыми

Лидер фракции КПРФ в севастопольском заксобрании Роман Кияшко высказал несогласие с идеей установки на ул.Катерной памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. Свое мнение он озвучил в ходе заседания заксобрания 24 сентября.

По его мнению, памятник, если он и должен быть установлен на мысе Хрустальный, как часть большого мемориального парка, должен представлять собой «триединство» севастопольских оборон.

— Нужно запечатлеть в этом монументе три обороны Севастополя: во время Крымской войны, Великой Отечественной войны и возвращение города в Россию в 2014 году. Соответственно, и основной частью монумента должны быть три воина, относящиеся ко всем трем историческим эпохам, — пояснил свою идею депутат-коммунист.

Мнение Р.Кияшко имеет право на жизнь, так как выяснилось, что инициаторы установки памятника на улице Катерной отказались от концепции «Памятника Примирения» (белых и красных) и пока не уверены в будущем облике монумента.

Теперь будущий памятник, закладной камень на месте установки которого заложили 20 сентября, носит условное название «Окончанию Гражданской войны». Но и это, по мнению депутата Р.Кияшко, «чуждо городу».

— Название этого сооружения неоднократно менялось — памятник Исхода, Примирения, Единства России, теперь уже окончания Гражданской войны. Неизменным остается только одно. Эта идея министра культуры России и поддерживающих его местных руководителей стала олицетворением раскола общества и власти, — заявил севастопольский коммунист.

Врио губернатора Михаил Развожаев, который присутствовал на заседании заксобрания, не согласился с тем, что идея памятника чужда Севастополю.

— Разные люди присутствовали на закладке памятника. Это говорит о широкой консолидации общества. Там были представители ветеранских организаций, флота. Я три недели общался с севастопольцами прежде, чем согласиться, что памятник нужен, — рассказал градоначальник.

Он подтвердил, что внешний облик памятника, включая смысловую нагрузку, еще не утвержден. По словам М.Развожаева, это будет обсуждаться общественностью, и решение примет большинство.