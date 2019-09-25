Депутаты нового созыва изменили порядок формирования парламентских комиссий и комитетов
Законопроект, которым вносятся необходимые для этого изменения в закон «О Законодательном собрании города Севастополя», приняты парламентариями сразу в двух чтениях.
Докладчик по вопросу, спикер городского парламента Владимир Немцев рассказал коллегам, что новые нормы устанавливают численный состав комитетов и комиссий (не менее трех человек), разрешает депутатам быть членами только двух комиссий и комитетов, позволяет состоять в этих органах и заместителям председателя Законодательного собрания.
— Это позволит упорядочить организацию деятельности постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного собрания города Севастополя и обеспечит их необходимый численный состав, — считает В.Немцев.
Дополнительно депутаты проголосовали за постановление, меняющее положение о комиссии по бюджету.
— Членами комиссии, к ведению которой отнесены вопросы бюджета и бюджетной политики, являются председатели комитетов. В состав данной комиссии могут входить заместители председателя Законодательного собрания, — пояснила нововведения зампредседателя заксобрания Севастополя Татьяна Лобач.
На первом заседании 14 сентября депутаты уже утвердили руководителей шести парламентских комиссий и комитетов, отвечающих за вопросы разных сфер деятельности.
Всего в севастопольском парламенте должно быть 24 депутата, но после избрания Екатерины Алтабаевой членом Совета Федерации, их до сентября 2020 г. будет пока 23.