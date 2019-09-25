Депутатам объяснили, что 2 млрд на дороге не валяются

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев выступил перед депутатами Законодательного собрания на заседании парламента 24 сентября. Он сообщил, что Москва дает 2 млрд рублей на реконструкцию Большой Морской, и что любой город был бы счастлив получить столь значительный транш.

— Два миллиарда рублей, которые предполагается пустить на реконструкцию исторической, центральной улицы города — это деньги, которые на дороге не найдешь. Любой город Российской Федерации с удовольствием воспользуется предложением Москвы, чтобы превратить центральную улицу в замечательное современное общественное пространство, — отметил градоначальник.

Напомним, проект реконструкции улицы Большая Морская уже несколько недель обсуждается на общественных площадках. Проект разработала московская фирма Wowhaus. Стоимость строительно-монтажных работ проектировщики оценили в 2,28 млрд рублей. На эти деньги планируется перекроить улично-дорожную сеть, немного изменив порядок движения транспорта и пешеходов, сделать сквер посередине площади Лазарева, благоустроить и озеленить пешеходную зону Большой Морской, а также пространства возле гостиницы «Украина» (с сооружением сухого фонтана) и между Матросским клубом и библиотекой имени Л.Толстого.

М.Развожаев уточнил, что в проект реконструкции не входят работы по реставрации фасадов зданий, однако общественная территория в центре города нуждается в обновлении.

— Мы не должны хвататься за проекты планировок 50-х годов, потому что жизнь изменилась, люди изменились. Мы, конечно, должны сохранить исторический облик, но при этом сделать город современным и удобным для граждан, — заявил врио губернатора.