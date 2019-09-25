Чиновники пытались вручить уведомление о запрете на строительство

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя решительными действиями на камеры СМИ попыталось предотвратить незаконное строительство в защитной зоне на ул.Адмирала Макарова. Но к чиновникам никто не вышел.

История с незаконным строительством началась еще летом, когда возмущенные жильцы близлежащих домов обратили внимание на завезенные стройматериалы на участок на склоне Ушаковой балки. Затем в правительство города поступил сигнал, что по данному адресу началось строительство. Сотрудники управления выехали на место и зафиксировали правонарушение.

«Данный объект строится в защитной зоне культурного наследия. В соответствии с федеральным законом Министерства культуры РФ, каждый объект культурного наследия имеет 100-метровую защитную зону, которая отсчитывается от границ объекта культурного наследия. Здесь граница установлена. Поэтому мы начали производство по этому вопросу, пригласили собственника и собираемся вручить ему предписание о приостановке каких-либо строительных работ на данном объекте, — заявил начальник Севнаследия Михаил Рязанцев на месте 23 сентября. — Мы отправили ему письмо по почте, течение 30 дней он получит уведомление и будет обязан отреагировать».

О борьбе с незаконным строительством рассказал представитель департамента городского хозяйства.

«Мы проводим проверку строящегося коттеджа на предмет соответствия его всем нормам градостроительства. Отправили запросы в снабжающие организации, в частности о соблюдении нормативов по водоснабжению и водоотведению. Здесь оползневой участок, в случае неправильного водоотведения на объекте могут активизироваться оползневые мероприятия на местности. Этого нельзя допустить. Здесь вообще строительство запрещено», — сообщил свое мнение заместитель директора горхоза Евгений Горлов.

Поскольку собственник незаконного строения на встречу не являлся и на контакт с представителями власти в течение предварительных разбирательств не выходил, обязанность вручить уведомление чиновники возложили на полицейских. Обитатели строящегося коттеджа в этот драматический момент спрятались и на громкие призывы полиции не реагировали.

Когда же чиновники и телевизионщики уехали, представителям Общественной палаты в сопровождении полиции удалось попасть на территорию стройки. Женщина, открывшая калитку, назвалась знакомой владельца участка и сообщила, что «хозяин в больнице».

Департамент городского хозяйства принял решение организовать постоянное дежурство у незаконного объекта: при активизации действий или появлении строителей — чиновники будут обращаться в полицию.

Опасная геологическая ситуация, сложившаяся на оползневом участке Ушаковой балки, в границы которой попадают ул.Адмирала Макарова и Первый бастион, сложилась из-за хаотичной и в большинстве своем незаконной частной застройки, уничтожения каптажного дренажа и выкорчевывания деревьев, которые корневой системой укрепляли склон.

По словам местных жителей, история земельных участков на склоне началась еще в советский период — их использовали под огороды, без права на приватизацию и капитального строительства на них. Но в 2009 году участки легализовали.