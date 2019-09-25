Чемпионат города по велоспорту пройдет в Байдарской долине

С 25 по 28 сентября в Орлином будет проходить чемпионат Севастополя по шоссейному велоспорту «Крымская осень-2019». В связи с этим водится временное ограничение движение транспорта.

Гонка традиционно пройдет по живописной трассе вокруг Чернореченского водохранилища в Байдарской долине. Для участия в стартах вне зачета приглашены велосипедисты и из других российских регионов.

25 сентября в 14.00 стартует гонка-пролог: индивидуальные гонки на дистанцию 8 км. Ее результаты учитываются при построении спортсменов на старте групповой гонки.

26 и 27 сентября с 10.00 — групповые гонки: одновременные совместные старты участников на дистанции от 60 до 100 км.

28 сентября в 10.00 — индивидуальные гонки на дистанцию 25 км.

Победители чемпионата определяются по сумме всех результатов (время преодоления дистанций) в индивидуальных и совместных гонках.

Победителей в абсолютном зачете ожидают наградные джерси и ценные призы от партнеров мероприятия.

Из-за соревнований велосипедистов на трассах чемпионата будет ограничено движение. Ограничение распространяется на все виды транспорта и будет действовать 25 сентября (с 13.30 до 17.30), 26 и 27 сентября (с 9.30 до 16.30), 28 сентября (с 9.30 до 15.30).

Временное ограничение движения вводится на участках автомобильных дорог «Гончарное — Ялта» (км 3+250 — км 5+900), «Орлиное — Родниковое — Колхозное (км 0+000 — км 8+700), «Родниковое — Передовое» (км 0+000 —км 6+200) и «Голубинка — Передовое — Широкое» (км 17+300 — км 26+000).