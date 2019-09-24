В Балаклаве будут опять прививать собак и кошек против бешенства

Бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства будет проводиться в субботу, 28 сентября, в Балаклаве с 10.00 до 14.00. Владельцы домашних животных смогут привить своих питомцев в мобильных пунктах:

— ул.Терлецкого, 9 (на площадке возле гаражей);

— ул.Богдана Хмельницкого, 39 (на площадке);

— на перекрестке ул.Герасима Рубцова в районе дома №10 на площадке;

— СТ «Благодатный», въезд со стороны ул.Композиторская;

— ул.Лазурная (1-е отделение «Золотой балки» на повороте на автостанцию);

— ул.40 лет Октября, 34 (на площадке возле магазина).

Дополнительная информация по телефону: 40-22-98 (государственный ветеринарный пункт «Нахимовский»).

Обязательная вакцинация против бешенства должна проводиться один раз в год. Владельцы, не привившие своих собак и кошек, несут административную ответственность.