Ученые нашли естественный вход в пещеру «Таврида»

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) предположительно нашли исторический вход в пещеру «Таврида», где в 2018 году при строительстве скоростной трассы были обнаружены останки древних животных.

Об этом ТАСС сообщил глава совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

«Искали, где мог находиться исторический вход в пещеру. <...> Мы с этим пониманием определились. Знаем, где вход находится. Осталось только привезти экскаватор, гидромолот, раскопать и заниматься его исследованием. Мы говорим, что это предположительный вход, поскольку еще предстоит раскапывать. Но все на то указывает, что это именно он», — отметил Г.Самохин.

Исследования проводились двумя гидрофизическими томографами отечественного производства, выпускаемыми в Новосибирске. Естественный вход в пещеру расположен на склоне примерно в 400 метрах от провала, получившегося в результате работы тяжелой дорожной техники при строительстве скоростной трассы. Все спуски в пещеру ученые осуществляют через образовавшийся провал. Раскопки естественного входа начнутся ориентировочно в ноябре.

По словам Г.Самохина, вход обвалился еще в древности. При разведочном бурении было установлено, что толщина грунта там составляет около пяти метров. Ученый не исключает новых находок, когда вход будет расчищен.

«Там будет большое количество находок палеонтологических, однозначно. С большой долей вероятности можно будет там обнаружить следы стоянки древнего человека. Все указывает на это: в 3 км от нашей пещеры расположен Волчий грот, первая обнаруженная в России стоянка неандертальца, чуть дальше грот Киик-Коба, еще одна такая стоянка, которые также были надежными укрытиями от непогоды и располагались у воды», — сказал он.

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружены останки древних животных, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры. Новые ходы были обнаружены в середине августа с помощью специальной аппаратуры с поверхности земли, спуска в пещеру не было.

При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар КФУ, а автомобильная дорога будет проходить над пещерой по специальной конструкции.