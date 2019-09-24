Работы по лестнице на Крепостном переулке опять остановили

Об этом в ходе аппаратного совещания 23 сентября врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева проинформировал и.о.директора Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

По его словам, причиной послужили два предписания, полученные от Управления по охране объектов культурного наследия, в том числе о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Форта Меньшикова (почему-то декабрем 2019 года). Вторым документом утверждены границы объекта культурного наследия, «куда попали лесенка и соответствующая трасса газопровода для подключения Вечного огня и котельной, которая там будет построена».

— Подрядчику предписано приостановить земляные работы на этом объекте и провести корректировку проектной документации, но это уже будет научная работа по реставрации, поскольку территория попала в объект культурного наследия. Поэтому будем искать выход из ситуации, — доложил М.Тарасов.

На эту информацию и.о.начальника Управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев пожаловался, что горхоз не согласовывает работы вблизи объектов культурного наследия.

— К примеру, с правой стороны, если смотреть от Центрального рынка, Стройгазмонтаж проводил экспертизу земельного участка, а с левой — все эти вопросы, которые необходимо решать согласно 73-ФЗ, были фактически проигнорированы. Поэтому мы вынуждены были написать предписание и остановить работы. Не для того, чтобы запретить работы по устройству лестницы, а чтобы привести эти работы в законодательное русло, — высказал свою позицию М.Рязанцев, заодно извинившись на ошибочно проставленную дату регистрации выявленного объекта культурного наследия.

— У вас работа скоординированная должна быть! Это что, заранее все нельзя сделать? Проработать, сделать все необходимые мероприятия, — попытался примирить стороны М.Развожаев, на что М.Тарасов напомнил, что 13 сентября были установлены границы, до этого лесенка не находилась в границах объекта культурного наследия, предложив руководителям структур решать свои разногласия вне рамок аппаратного совещания.

Напомним, что объект под общим названием «Форт Меньшикова» включает караульное помещение, бастионы первого строительного периода, арсенал и некоторые другие объекты.