Принято новое судебное решение по делу о генплане

В понедельник, 23 сентября, Севастопольский городской суд в апелляционном порядке отменил решение Ленинского районного суда, которым прокуратура требовала от городского правительства ускорить работу по новому генеральному плану. Тогда суд признал заведомым бездействием затягивание сроков разработки генплана и обязал правительство Севастополя в 100-дневный срок внести на рассмотрение зак­собрания проект этого документа.

«Решение Ленинского районного суда города Севастополя по вышеуказанному административному иску, вынесенное по делу 29 мая 2019 года, отменено, а в удовлетворении исковых требований прокуратуры города Севастополя отказано», говорится в сообщении на сайте городского суда.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году. Новый — разрабатывают с 2015 года.