По Крымскому мосту в тестовом режиме проехал тепловоз

Со станции «Тамань Пассажирская» по железнодорожной части Крымского моста до станции «Керчь Южная» 24 сентября в тестовом режиме проехал тепловоз, сообщил портал мост.рф.

«Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в декабре. В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме», — сказал Аркадий Ротенберг — глава компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства.

Укладку рельсов на мосту строители завершили в середине июля. С 11 сентября там велась установка системы автоматического контроля и управления движением поездов.