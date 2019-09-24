Фисташки в Омеге приказано пересчитать и огородить забором

Фисташковую рощу на территории у бухты Круглая, за сохранность которой ратуют общественники, приказано пересчитать и огородить забором. Такое указание прозвучало от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева 23 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Мы уже сейчас делаем проект планировки, который будет присоединять дополнительные территории к бухте Омега. Я встретился с представителями застройщика, принципиальные договоренности у нас есть, что они фисташковую рощу обнесут забором со всех сторон, она будет защищаться от любых проявлений, — отреагировал на вопрос врио губернатора и.о.директора Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. По его словам, застройщик выражает беспокойство из-за сегодняшней своей ответственности за зеленые насаждения.

— Будет установлено видеонаблюдение. Сейчас они обратились с предложениями, чтобы после ввода в эксплуатацию строительного объекта, передать в эксплуатацию эту территорию городу, — пояснил А.Моложавенко.

На это М.Развожаев сказал, что забор должен быть вынесен за зону застройки уже сейчас.

— Было письменное их обращение, что они полностью отделяют этот участок от застройки, от строительной площадки, с дальнейшей передачей городу этой территории. Единственное опасение, что сейчас норма озеленения входит в общий расчет. Поэтому, отдав участок напрямую, меняются параметры застройки, на которую сейчас получено разрешение, — ответил А.Моложавенко.

Результатом обсуждения стало поручение М.Развожаева своему заму Марии Литовко встретиться на месте с застройщиками, заодно пересчитав фактическое количество фисташковых деревьев.

— Надо закончить дискуссию о количестве деревьев на этом участке — их то 400, то 30, то 120. Каждую неделю новая версия! Вы там определитесь, сколько фисташек осталось. Посмотрите все эти деревья, инвентаризируйте. Надо договориться и выделить этот участок из строительного, перенести забор и дальше пусть застройщик приводит все свои документы в соответствие. А кусок с фисташками останется в этой общественной зоне, — распорядился М.Развожаев.

Напомним, что 3 сентября 2019 года депутаты Законодательного собрания Севастополя сразу в двух чтениях приняли закон «Об утверждении перечня перспективных, особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя», в число которых вошла и фисташковая роща в районе бухты Круглая.