Елизавета Свириденко — самая красивая девушка Крыма

На подиуме курортного комплекса Mriya Resort&Spa за корону самой красивой девушки Крыма боролись 15 участниц, но она досталась 17-летней уроженке Севастополя Е.Свириденко.

Девушка имеет 1-й разряд по спортивной стрельбе, увлекается танцами. Она — чемпионка Крыма по спортивно-бальным танцам. В 2018 году Е.Свириденко победила в популярном городском конкурсе «Севастопольская красавица-2018» и стала вице-мисс на международном конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря».

«Я не впервые участвую в конкурсе красоты. Это всегда новый опыт, знакомства, эмоции и, конечно, проверка своих сил. Именно из-за этого я решила принять участие в «Мисс Крым». Здесь я научилась самообладанию, выдержке и способности двигаться только вперед, несмотря ни на что», — рассказала Е.Свириденко.

Во время подготовки к конкурсу девушка не забывала об учебе.

«По натуре я «технарь»: люблю физику, математику. Поэтому строительство для меня - очень интересная и увлекательная специальность. Я взяла с собой тетради, просила у одногруппников конспекты и переписывала их. Конечно, придется догонять, но я справлюсь», — говорит она.

В следующем году Е.Свириденко выступит на конкурсе «Мисс Земля», который пройдет на Филиппинах.