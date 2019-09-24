Чтобы не отдавать долг, организовал убийство партнера по бизнесу

В Крыму владелец строительных фирм предстанет перед судом по обвинению в организации убийства партнера по бизнесу, а житель Белгорода — в его совершении.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в организации заказного убийства и его 39-летнего сообщника, выступившему в роли киллера.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 38-летний житель Евпатории осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере строительства. В 2016 году в качестве компаньона он привлек своего 41-летнего приятеля. Они организовали несколько фирм, ими же совместно и руководили. В начале мая 2018 года 38-летний мужчина взял в долг у знакомого четыре миллиона рублей для вложения в дело, передав деньги компаньону. Тот распорядился ими по-своему и не вернул в оговоренные сроки.

Чтобы не возвращать долг, а также получить полный контроль над пятью фирмами, 41-летний предприниматель решил организовать убийство партнера. В исполнители был выбран его знакомый из Белгорода: он владел навыками рукопашного боя, не имел постоянного дохода и нуждался в деньгах. Будущий киллер согласился за денежное вознаграждение в миллион рублей и уступку части бизнеса.

В день запланированного преступления 41-летний предприниматель предложил компаньону под предлогом деловой встречи съездить в Севастополь, а по дороге заехать в Саки, чтобы взять знакомого в попутчики.

Организатор преступления под надуманным предлогом остановил автомобиль близ села Раздолье и вышел из салона, чтобы наблюдать за обстановкой вокруг. В это время исполнитель убийства — попутчик набросил на шею жертвы удавку.

Сообщники погрузили тело погибшего в багажник автомобиля. Дождавшись темноты, подъехали к Михайловскому озеру и утопили тело с помощью груза.

Благодаря правильно выбранной следователем тактике допроса получены признательные показания от исполнителя заказного убийства, который рассказал об обстоятельствах и указал место уничтожения похищенных вещей потерпевшего, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.