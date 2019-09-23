Задержаны члены этнической преступной группы

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Установлено, что граждане РФ, 1991 и 1992 г.р., под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего 50 тысяч рублей, угрожая физической расправой в случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок.

16 сентября члены преступной группы были задержаны в Симферополе с поличным при получении денежных средств от военнослужащего. Все они не являются жителями Крымского полуострова.

В отношении задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

18 сентября решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.