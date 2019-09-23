Водители автобусов оказались недостаточно интеллигентны

Вопрос о массовом увольнении работников Севтроллейбуса поднял 23 сентября на очередном аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев. Он поинтересовался у директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова происходящим на предприятии.

Тот объяснил создавшуюся конфликтную ситуацию в коллективе весьма своеобразно. По его мнению, во всем виноваты примерно 150 водителей автобусов, которые примерно год назад влились в «сформировавшийся коллектив из интеллигентных троллейбусников», перейдя из коммерческих предприятий. Дескать, у бывших работников частных предприятий, совсем иное отношение к дисциплине.

— Из дома выезжали, домой приезжали, время работы было, когда есть возможность и есть желание. Здесь принципиально другое. Достаточно жесткий человек директор Швейкус обозначил условия и требует неукоснительного их соблюдения, что вызывает недовольство и брожения. На мой взгляд, они связаны в первую очередь с этим, — представил свою версию сложившейся ситуации И.Титов.

— Я согласен, порядок должен быть, но просто объясните свою позицию нормально, чтобы не было каких-то искажений, что просто речь идет о соблюдении производственной дисциплины, и с заработной платой и премиальными все там прозрачно. А то там какие-то бесконечные инсинуации, — отреагировал на его слова М.Развожаев, потребовав от И.Титова лично встретиться с коллективом.

Врио губернатора также попросил разъяснить, почему водители автобусов и троллейбусов сами вынуждены обилечивать пассажиров.

— Водитель принимает деньги, если ему не предъявляется карта, но если ему дают карту, он прикладывает ее к валидатору и обязан выдать чек. Мы призываем население требовать эти чеки, — попытался отойти от темы И.Титов.

— Ну какую-то горячую линию откройте, потому что вот там ваши валидаторы из автобусов выдирают. Все это какая-то серая зона, на госпредприятии это недопустимо. Надо делать платежный терминал, чтобы вообще никакой налички не было в автобусах, — потребовал врио губернатора. Однако это его требование вызвало возражения И.Титова.

— Даже в Москве есть возможность рассчитаться наличными, и такая возможность должна быть. Доля расчетов картой в настоящее время составляет 44%, — попробовал объяснить главный транспортник города.

— Надо людям объяснять, рассказывать эту модель. Посмотрите по этому поводу какие-то планы, просто так удобно и терминалы пополнять, чтобы люди постепенно все переходили на то, что удобнее, понятнее, — остался при своем мнении М.Развожаев.

В феврале 2019 года «Севастопольская газета» сообщала, что водители ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» проводили на рабочих местах «итальянскую забастовку». Поводом для акции протеста послужил приказ директора предприятия Александра Швейкуса о введении необоснованно жесткого рабочего расписания для водителей троллейбусов.