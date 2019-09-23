В Балаклаве создадут депозитарий подводных археологических находок

Соответствующее соглашение подписали ректор СевГУ Владимир Нечаев и директор Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Михайловская батарея» Юрий Тарариев 20 сентября, сообщила пресс-служба университета.

Депозитарий будет расположен на южной экспозиционной площадке военно-исторического музея — Балаклавском подземном музейном комплексе.

«Система подводных сооружений в Балаклаве обладает уникальными условиями для сохранности объектов. Это закрытая акватория с минимальным подводным течением и приглушенным светом», — отметил ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский. Эти факторы позволяют организовать уникальный депозитарий, который станет первым в России и может претендовать на мировое значение.

«Мы подписали договор и теперь переходим к практическим действиям: уже более 40 предметов, поднятых со дна моря, находятся у нас на хранении», — сообщил Ю.Тарариев.