Украина закрыла пропускной пункт «Каланчак»

С украинской стороны закрыт пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом, при этом с российской стороны ограничений для работы погранпункта нет. Пересекающим границу предлагается следовать через другие пункты пропуска.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сегодня, 23.09.2019 с 7.45 украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу. По не зависящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц через государственную границу Российской Федерации осуществляется только на пешеходном направлении», — говорится в сообщении.

При этом российские автомобильные пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме, уточняет ТАСС.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым рекомендует лицам, планирующим поездки за границу автотранспортом, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой». Важно понимать, что пункт пропуска «Перекоп» предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины. Граждане третьих стран в данный момент могут проследовать пешим порядком или на транспортном средстве через пункт пропуска «Джанкой» и только пешим — через пункт пропуска «Армянск», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, за предыдущие сутки через государственную границу через три пункта пропуска пропущено порядка 9 тысяч граждан и более 1,4 тысяч транспортных средств, половина из которых проследовала через пункт пропуска Армянск. В настоящее время скопления транспортных средств в пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» не наблюдается. В случае возникновения затруднений для увеличения пропускной способности погранпунктов будут задействованы резервы.

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина высказала обеспокоенность закрытием пункта пропуска. «Для людей, которые сейчас пересекают границу с Украиной, это неудобство. Мы видим, что украинское правительство в очередной раз не задумывается о комфорте и о том, как люди будут пересекать границу. Мы видим, что со стороны России граница работает в штатном режиме», — сказала А.Гридчина.

Она отметила, что временные рамки введения ограничений на границе с Россией в сообщении украинской стороны не указаны. «Думаю, что так называемые строительные работы, конечно, временные. Но на какой срок закрыт пункт пропуска — не известно», — добавила А.Гридчина.