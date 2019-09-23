Вафельную разметку нанесли, но штрафовать пока не будут

Об этом журналистам сообщил главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор» Ярослав Станилов.

По его словам, горизонтальная разметка 1.26, которая в народе называется «вафля», появилась на перекрестке улиц Большая Морская – Адмирала Октябрьского 18 сентября. Данный перекресток — самый нагруженный в центре города. Именно здесь нередко возникают заторы в направлении пл.Ушакова.

— В связи с этим мы приняли решение нанести разметку, которая в ПДД введена только в этом году. Разметка состоит из диагональных линий желтого цвета, которые расположены под прямым углом друг к другу. Они визуально позволяют водителю оценить размеры той части перекрестка, на который въезжать не стоит при возникновении затора, — объяснил журналистам Я.Станилов.

Он также рассказал, что нанесение такого вида разметки рассматривается как способ обеспечить безопасность дорожного движения и необходимый уровень пропускной способности улично-дорожной сети.

Нововведение планируется распространить на еще несколько городских перекрестков.

— Сейчас мы рассматриваем несколько перекрестков: на пл.Восставших (в месте выезда на площадь с 5-й Бастионной), на пересечении ул.Николая Музыки и спуска Котовского, а также в нескольких местах в Гагаринском районе.

Севавтодору неизвестно, когда на перекрестке улиц Большая Морская и Адмирала Октябрьского появится комплекс фотовидеофиксации проезда «вафли», это прерогатива ГИБДД.

— Такие комплексы устанавливаются в местах, согласованных с госавтоинспекцией, где наиболее часто происходят ДТП. Здесь ДТП не бывает, и связанных с этих заторов я тоже не припомню, поэтому ожидать появления комплексной фиксации в ближайшее время явно не стоит, — сказал Я.Станилов.

Выносить постановление о привлечении водителя к административной ответственности имеет право ГИБДД. Поэтому, с какого времени начнется привлечения водителей к ответственности, ему не известно.

Штраф за нарушение требований разметки «вафля» составляет 1,5 тысячи рублей.

— Мы надеемся, что водители довольно быстро поймут требования разметки и принцип движения по ул.Большой Морской, — сказал Я.Станилов, приведя в качестве примера Краснодар, где на всех нагруженных перекрестках была нанесена разметка «вафельница».

Интересно, что, простояв всего лишь сутки, свежая «вафля», которую наносили сев­автодоровцы две ночи подряд, изрядно поистерлась. Это обстоятельство Я.Станилов объяснил низкокачественной китайской автомобильной резиной.