Расширять дорогу в Казачью начнут уже в начале 2020 года

Со следующего года начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции участка дороги в микрорайон бухты Казачья от Камышовского шоссе и строительство новой дороги из Казачьей к Фиолентовскому шоссе.

По словам первого заместителя директора департамента транспорта Евгения Исакова, новая дорога, которая должна соединить Казачинское и Фиолентовское шоссе, сейчас проходит государственную экспертизу.

— Этот проект уже включен в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Со следующего года начнутся строительно-монтажные работы, — сказал Е.Исаков.

— А сроки есть конкретные?

— Да, есть. Начало в 20-м году, завершение в 21-м году.

— В 20-м в конце, или в начале?

— В начале.

В настоящее время ведется работа по подготовке соглашений с собственниками дачных участков, которые попали под снос из-за реконструкции дороги. Напомним, их 49. Как заверил Е.Исаков, никаких задержек из-за этой процедуры возникнуть не должно:

— По сути проект, планировки и межевания был уже утвержден, до этого проходили общественные обсуждения, где все эти вопросы обсуждались. В настоящее время ведется лишь обсуждение компенсационной стоимости участков.

Проект реконструкции Казачинского шоссе и новой дороги до Фиолентовского выполнило воронежское ООО «Инжсервис». Фирме досталось немалое количество подрядов в Севастополе. Их слабое место — незнание местных условий. К примеру, на ул.Керченской по факту оказалось несколько аварийных подпорных стен, которых воронежцы не заметили. Вот и Е.Исаков не исключает возможность, что строители наткнутся на какие-нибудь не выявленные проектантами сети.

— Что касается не выявленных сетей, к сожалению, исключить возможность того, что там возникнут какие-то сети, нельзя. Однако у нас двустадийное проектирование. Первая стадия — это принятие основных технических решений, вторая — разработка рабочей документации, которая и предназначена для того, чтобы какие-то уточнения вносить и учесть то, что не было учтено на первоначальной стадии, — уверяет он.

К слову, в проекте уделено особое внимание проблеме транспортной доступности района Казачьей на время реконструкции единственной ведущей туда дороги.

— Предусматриваются объездные дороги, этапность строительства. Дорога полностью закрываться не будет. Все это в проектном разделе «Организация строительства» предусмотрено, — объяснил Е.Исаков.