Подозрения о вандалах на караимском кладбище не подтвердились

На караимском кладбище, что расположено по ул.Пожарова, 11, продолжаются работы, связанные с реализацией государственной программы по созданию электронной версии архива, являющегося собранием информации о памятниках и документах, относящихся к культурно-историческому наследию караимского народа. Об этом «Севастопольской газете» сообщил председатель Севастопольского караимского общества «Фидан» Евгений Баккал.

«Севастопольская газета» уже сообщала, что работы ведутся по соглашению между Севастопольским караимским обществом «Фидан» и Департаментом общественных коммуникаций правительства Севастополя. Часть этой работы проводится на самом кладбище, в том числе и в эти дни. Последнее вызвало настороженность и подозрение в вандализме у некоторых жителей города, которые даже обратились по этому поводу в полицию.

Е.Баккал решительно рассеял подобные опасения и поспешил успокоить бдительных горожан, сообщив, что работы, выполняемые сейчас на месте, связаны с непосредственной очисткой памятников от грязи, пыли и мусора. Параллельно ведется работа по переводу эпитафий с древнееврейского на русский, а это большая и сложная работа.

— Иногда для того, чтобы разобрать надписи, приходится сначала поработать над расчисткой текстов на памятнике. Этим занимаются несколько человек от караимского общества. Периодически, когда необходимо привлечь большее количество людей, мы проводим субботники с участием членов «Фидан», — сообщил председатель общества.

Е.Баккал особо подчеркнул, что полиция города осведомлена о проводимых работах.