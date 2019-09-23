Керчь готова строить российские «Мистрали»

В сентябре два источника в судостроительной отрасли сообщали, что первые два УДК впервые в истории России будут заложены на заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года, официального подтверждения этой информации не было.

«В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода «Залив» проекта универсального десантного корабля», — сообщила Е.Элекчян, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность строительства УДК на заводе «Залив». Она не привела подробностей.

Ранее другой источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что не позже конца 2019 года Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли. По его словам, построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный — до начала 2030-х годов.

Завод «Залив» — одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов. Имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров, что позволяет закладывать корабли водоизмещением более 150 тысяч тонн.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у«Мистраля» и более 30 — у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.