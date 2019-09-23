Город готов к отопительному сезону на 83%

Готовность коммунальных служб к новому отопительному сезону составляет 83%, об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 23 сентября сообщил и.о.директора Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Он также проинформировал членов городского правительства, что работники его ведомства начали работы по заполнению систем теплоснабжения по объектам. По Севтеплоэнерго опрессовку сделали.

— До 30 сентября планируем заполнение полностью системы, мы начинаем ночные протопки для того, чтобы там, где есть техническая возможность по объектам социальной сферы — в детских садах, школах, — мы были готовы предоставлять такую возможность, — заявил руководитель горхоза. По его словам, тепло на объекты социальной сферы традиционно подается в соответствии с заявками их руководителей.

На вопрос врио губернатора Михаила Развожаева о дате начала отопительного сезона М.Тарасов ответил, что это происходит по-разному, но ориентировочно 16 октября.

— Контрольная температура — 8 градусов в течение пяти дней, но мы никогда этого не ждем, поскольку погода с учетом влажности и ветровых параметров отличается, — пояснил М.Тарасов. Одновременно он доложил о готовности к отопительному сезону коммунальных предприятий: водоканал — 100%, Севастопольэнерго — почти 80%, Севастопольгаз — 100%, Севэлектроавтотранс — 94%.